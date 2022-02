Ladri in ospedale Salento, rubata cassaforte con 25.000 euro

(ANSA) - GALLIPOLI, 22 FEB - Una cassaforte con all'interno circa 25.000 euro è stata rubata la scorsa notte dall'ufficio Cup (Centro unico prenotazioni) dell'ospedale "Sacro Cuore di Gesù" di Gallipoli (Lecce).

Il furto, coperto da assicurazione, è avvenuto al piano terra del nosocomio che si trova sulla strada provinciale per Alezio.

A dare l'allarme questa mattina sono stati alcuni impiegati che, arrivati sul posto hanno trovato una finestra rotta e la porta d'ingresso forzata, accorgendosi che mancava la cassaforte che era stata estratta dal vano in cui era custodita.

All'interno c'erano le ricevute dei pagamenti Pos e i soldi dell'incasso degli ultimi giorni dei ticket versati per l'erogazione di visite specialistiche ed esami diagnostici.

Sull'accaduto indagano i carabinieri. Gli investigatori stanno visionando i filmati di telecamere vicine. (ANSA).