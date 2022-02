Incidenti stradali: muore soccorritore 118 nel Foggiano

(ANSA) - FOGGIA, 22 FEB - Un uomo di 31 anni, autista soccorritore del 118, di Cerignola, è morto in un incidente stradale avvenuto la scorsa notte lungo la Statale 673, sulla circonvallazione di Foggia. Stando alla ricostruzione dell'accaduto, la vittima era alla guida della sua auto una Ford Fiesta che, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrata con una Jeep Renegade che procedeva nella stessa direzione di marcia. Ferito in maniera non grave il conducente dell'altro mezzo. (ANSA).