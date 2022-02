Anziani coniugi trovati morti in casa nel Foggiano

(ANSA) - STORNARA (FOGGIA), 22 FEB - Due coniugi di 72 e 73 anni sono stati ritrovati morti nella loro abitazione a Stornara, in provincia di Foggia. A trovare i corpi è stata la loro figlia che, non vedendoli arrivare per pranzo, è andata a controllare a casa dei genitori. Nell'appartamento c'era un forte odore di gas e gli investigatori non escludono che gli anziani possano essersi suicidati. A chiamare i soccorsi è stata la figlia. (ANSA).