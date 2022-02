Calcio: due "daspo" da questore Potenza, uno per sei anni

(ANSA) - POTENZA, 21 FEB - Il divieto di assistere a manifestazioni sportive per sei anni è stato emesso dal questore di Potenza a carico di un tifoso del Rotonda (Serie D, girone H) che, il 6 febbraio scorso, danneggiò con un corpo contundente il parabrezza del pullman del Francavilla, al termine della partita Rotonda-Francavilla. Il danneggiamento avvenne durante disordini cominciati alla fine della gara: l'uomo inibito per sei anni aveva già ricevuto un altro "daspo" in passato. Il questore gli ha prescritto anche l'obbligo di comparizione presso un comando di polizia.

Un altro divieto di assistere a manifestazioni sportive - per un anno - è stato emesso dal questore di Potenza a carico di un tifoso del Monopoli (Serie C, girone C). In occasione della partita Potenza-Monopoli, giocata nel capoluogo lucano il 21 novembre scorso, l'uomo fece esplodere un petardo nel settore ospiti dello stadio "Viviani", "creando pericolo per l'incolumità degli spettatori". (ANSA).