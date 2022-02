Covid: in Puglia 22 morti e 4.244 casi, il 13% dei test

(ANSA) - BARI, 19 FEB - Sono 4.244 i nuovi casi di positivi al coronavirus registrati in Puglia su 32.104 test giornalieri eseguiti (il 13,2%). Le vittime sono 22, mentre sulle 87.931 persone attualmente positive, 725 (ieri 722) sono ricoverate in area non critica e 57 in terapia intensiva (ieri erano 62). Le province con il maggior numero di contagi sono Bari (1.145) e Lecce (1.104). IN provincia di Foggia ci sono stati 765 casi, nel tarantino 525, nella Bat: 342 e nel Brindisino 334. I residenti fuori regione sono 19 e 10 di provincia non definita.

I casi totali nella regione dall'inizio della pandemia sono 705.005, le persone guarite 609.522 e 7.552 le vittime. (ANSA).