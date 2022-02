Big Bench, installata a Taranto la prima panchina gigante

(ANSA) - TARANTO, 19 FEB - Anche Taranto entra a far parte del progetto Big Bench, le panchine giganti ideate dall'architetto statunitense Chris Bangle. Si tratta di elementi fuori scala che permettono un cambio di prospettiva e fanno sentire chi vi si siede come un bambino che scopre e si meraviglia delle bellezze del territorio. La panchina gigante è stata voluta e realizzata dall'associazione B&B Taranto Terra di Sparta in collaborazione con il Relais Histò e collocata in uno dei luoghi più suggestivi della città bimare: la Circummarpiccolo, nell'area a ridosso dell'Oasi dei Battendieri.

Comodamente seduti si possono ammirare in lontananza i palazzi della città, il Ponte Punta Penna, la Palude la Vela, l'oasi del WWF con gli aironi cinerini ed i fenicotteri rosa, le imbarcazioni e le coltivazioni di mitili e l'antico Convento dei Battendieri del 1597.

Angelo Locapo, presidente dell'associazione B&B Taranto Terra di Sparta spiega che l'Oasi dei Battendieri "racchiude in un tutt'uno il verde della campagna, l'azzurro del mare ed il rosso dei tramonti. Un luogo ameno dove ci si può immergere nella natura. Arancio come il tramonto e giallo come l'oro sono i colori scelti per dipingere la struttura in ferro e legno della panchina numero 194 che entra a far parte di un circuito internazionale". (ANSA).