Riparata condotta acquedotto Bari,da stasera flusso regolare

(ANSA) - BARI, 18 FEB - Sono terminati i lavori di riparazione della grande condotta idrica del diametro di 60 centimetri a Bari, in corso Benedetto Croce, all'altezza dell'incrocio di Largo Ciaia. Un intervento complesso che ha comportato la sostituzione di un tratto della condotta che si era rotta. I tecnici di Aqp, intervenuti sul posto già ieri mattina, hanno lavorato ininterrottamente anche la scorsa notte e ora stanno concludendo le operazioni necessarie per il ripristino del servizio. La normale erogazione è prevista stasera. Per consentire i lavori - è detto in una nota di Aqp -, sono state eseguite manovre che hanno comportato una riduzione della pressione idrica nei rioni Madonnella, Murat -San Nicola, Carrassi, Libertà, San Pasquale e Zona sud di Picone. Disagi potrebbero essere avvertiti anche nelle prossime ore negli stabili sprovvisti di autoclave e riserva idrica o con insufficiente capacità di accumulo, fino al ripristino del regolare flusso nella rete. (ANSA).