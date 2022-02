Torna in presenza Sudestival, rassegna di anteprime

(ANSA) - MONOPOLI, 17 FEB - Lungometraggi, corti e masterclass: torna in presenza, a Monopoli (Bari) dal 25 febbraio al 20 marzo prossimi, il Sudestival 'il festival lungo un inverno', fondato e diretto da Michele Suma e realizzato con il sostegno e il patrocinio di Regione Puglia, Mic, UniBa, Comune di Monopoli, conservatorio "Nino Rota" di Monopoli. Il Sudestival è l'unico festival di cinema italiano in Puglia che si svolge in inverno. Sono previste 39 proiezioni, 5 sezioni, 7 premi e 34 ospiti.

La maggior parte delle pellicole sono anteprime, nazionali e regionali, aperte al pubblico e ai giovani studenti che saranno direttamente coinvolti attraverso la giuria Giovani, composta per la maggior parte dagli studenti del Liceo "Galilei-Curie" di Monopoli. A inaugurare il festival sarà la proiezione di 'Ghiaccio', il film diretto da Fabrizio Moro e Alessio De Leonardis con Giacomo Ferrara e Vinicio Marchioni. Ospiti in sala il regista Alessio De Leonardis e la produttrice Francesca Verdini. Le masterclass si apriranno il 25 febbraio alla presenza del montatore Marco Spoletini (Pinocchio) per poi proseguire con il regista e sceneggiatore Claudio Cupellini (La terra dei figli), l'animatore e illustratore Marino Guarnieri (Gatta Cenerentola) e concludersi con lo sceneggiatore Salvatore De Mola (Il commissario Montalbano). Prevista anche la retrospettiva "Gli Imprescindibili", dedicata all'inimitabile Nino Manfredi che sarà inaugurata dal figlio Luca con 'L'avventura di un soldato', sua assoluta prima esperienza da regista. Nel weekend di apertura ci sarà anche una serata omaggio a Franco Battiato, sabato 26 febbraio, con la proiezione del suo film PerdutoAmor .

Fiore all'occhiello del Festival i premi, tra cui il premio Apulia Film Commission "Carlo Delle Piane" alla miglior sceneggiatura, e infine, ma non da ultimo, il premio Sudestival alla carriera all'illustratore Renato Casaro che ha donato al festival l'illustrazione dell'edizione 2022 e che sarà fra gli ospiti. (ANSA).