Porti: previsto record approdi crociere in Puglia nel 2022

(ANSA) - BARI, 16 FEB - Per la stagione crocieristica 2022 si prevede il "record storico di toccate per i porti di Brindisi e di Monopoli", con rispettivamente 69 e 25 approdi, e si conferma il primato di Bari con 196. Lo rende noto l'Autorità di sistema portuale del mare Adriatico meridionale, annunciando che è al lavoro "per inserire anche Manfredonia e Barletta nei circuiti internazionali".

Nel dettaglio, per il porto di Brindisi la stagione inizierà il 3 aprile e si concluderà il 14 novembre, con 32 toccate di MSC Armonia e 23 di Costa Luminosa. I restanti approdi saranno effettuati da altre compagnie del settore lusso e maxy yacht.

"Consentire ai crocieristi di vivere tour esperienziali indimenticabili sul territorio - commenta il presidente dell'autorità portuale Ugo Patroni Griffi - significa legare al nostro porto le compagnie già presenti e attrarre l'attenzione di nuovi, prestigiosi protagonisti di un mercato in rapidissima espansione". A Monopoli, grazie al progetto comunitario Themis inaugurato lo scorso anno che ha lanciato definitivamente lo scalo nella rete internazionale delle piccole crociere lusso e dei maxy yacht, sono già stati schedulati 25 approdi dal 28 marzo al 31 ottobre.

Il porto di Bari conferma il proprio ruolo di leadership nel settore crocieristico, nazionale e internazionale. Dopo i 200 mila crocieristi transitati nel 2021, si affaccia una nuova stagione da primato per lo scalo che, secondo la classifica di Risposte Turismo, è al terzo posto in Italia, dopo Civitavecchia e Genova. Infine si lavora per potenziare Manfredonia e Barletta. Il 22 settembre, nello scalo sipontino, arriverà la nave extralusso "Le Bougainville", della flotta Ponant, inaugurata nel 2010. Lunga 127 metri, la nave dispone di 92 cabine e suite che possono ospitare un massimo di 180 passeggeri e 110 membri dell'equipaggio. (ANSA).