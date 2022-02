Salute: Astrazeneca dona apparecchio a neonatologia Bari

(ANSA) - BARI, 09 FEB - L'azienda farmaceutica Astrazeneca ha donato al reparto di Neonatologia e Terapia intensiva neonatale del Policlinico di Bari un apparecchio dotato di elettrodi e telecamera per eseguire l'elettroencefalogramma con videoregistrazione.

Il videoEEG consentirà di effettuare l'elettroencefalogramma e di accompagnare la registrazione dei segnali elettrici a una ripresa video, in modo da poter successivamente correlare e sincronizzare l'attività cerebrale con i movimenti e le manifestazioni cliniche del piccolo paziente.

"È un apparecchio prezioso per i bambini con problematiche o sindromi neurologiche - ha spiegato il professor Nicola Laforgia, direttore della Neonatologia - che contribuirà a migliorare sia la capacità di assistenza sia la ricerca.

Attraverso questo esame è possibile rilevare, ad esempio, piccole convulsioni e movimenti particolari e correlarli all'attività cerebrale".

A consegnare l'apparecchio sono stati Angela Paterna, rappresentante nazionale vendita Astrazeneca, e Davide Vinci, informatore scientifico dell'azienda. "La donazione -hanno detto - è un segnale di grande attenzione alla ricerca e abbiamo scelto la Neonatologia del Policlinico di Bari perché rappresenta un centro di eccellenza per tutto il Mezzogiorno".

