Gazzetta Mezzogiorno: il 19/2 torna in edicola dopo 7 mesi

(ANSA) - BARI, 08 FEB - Il 19 febbraio La Gazzetta del Mezzogiorno tornerà in edicola dopo quasi 7 mesi. Lo storico giornale pugliese e lucano ha cessato le pubblicazioni l'1 agosto 2021 dopo 133 anni, a seguito il fallimento delle due società editrice e proprietaria della testata. Al termine di una lunga procedura fallimentare il Tribunale di Bari ha omologato a ottobre la proposta di concordato della società Ecologica spa del gruppo Miccolis. Il nuovo editore ha quindi avviato le procedure per consentire il ritorno in edicola. Il nuovo direttore responsabile de La Gazzetta del Mezzogiorno è Oscar Iarussi. "Per la Puglia è veramente una notizia bellissima", ha commentato su Facebook il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano. (ANSA).