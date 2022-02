Calcio: Bari perde col Messina 1-2

(ANSA) - BARI, 06 FEB - Prima sconfitta interna del Bari: al San Nicola passa il Messina di Grassadonia, protagonista di una partita molto attenta in fase difensiva e spietata nel concretizzare il contropiede decisivo a tre minuti dal novantesimo, con il portoghese Gonçalves. Il ko dell'undici di Mignani - che resta capolista - ha un impatto minimo sulla classifica per le concomitanti sconfitte delle inseguitrici Monopoli e Avellino.

I pugliesi hanno disputato una prestazione con scarsa intensità, proponendo una manovra ingessata e a tratti prevedibile: in avvio è arrivato (al 10') il vantaggio con una deviazione di testa di Terranova, salvo subire il pari al 16' con una conclusione aerea di Trasciani, inspiegabilmente non marcato al centro dell'area. Al 43' Antenucci ha colpito un palo con una girata su cross di Pucino.

Nella ripresa Maita e compagni sono apparsi a corto di idee e hanno costruito una sola buona occasione da gol con Cheddira, la cui bordata è stata miracolosamente respinta da Lewandoski. Al 41' da una palla persa da Maita è scaturita la ripartenza dei siciliani che hanno finalizzato in maniera perfetta con Gonçalves.

Nelle fila dei pugliesi ha esordito Galano (indossa così per la quarta volta la maglia biancorossa), mentre nel pre gara il capitano Di Cesare ha ricevuto un riconoscimento per le 150 gare con la maglia del club. (ANSA).