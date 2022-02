Droga:227 dosi marijuana nascoste nell'armadio,arrestato 16enne

(ANSA) - BARI, 04 FEB - Nascondeva nell'armadio della cameretta 250 grammi di marijuana, già suddivisa in 227 dosi, e 705 euro in contanti in banconote di piccolo taglio che gli investigatori ritengono provento di spaccio. Un 16enne, già noto alle forze dell'ordine per fatti di droga, è stato arrestato in flagranza dai carabinieri di Barletta per detenzione ai fini di spaccio e si trova ora nell'istituto penale minorile Fornelli di Bari.

I militari erano interventi in casa del ragazzo chiamati dalla madre, che chiedeva aiuto per sedare un litigio con il figlio per questioni famigliari. Una volta entrati nell'abitazione, i carabinieri hanno sentito il forte odore di marijuana e hanno deciso di perquisire la stanza del 16enne. Qui, nascosti in un sacco di plastica all'interno dell'armadio, hanno trovato la droga e il denaro. (ANSA).