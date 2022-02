Sequestrata in Puglia una 'nuova e potente droga, la Max-F1'

(ANSA) - BARI, 03 FEB - E' stata sequestrata nel Barese, "per la prima volta in Italia" secondo i carabinieri, una nuova e potente droga che si chiama Max-F1. E' stata scoperta in una villetta nelle campagne di Corato dove i militari hanno trovato anche marijuana, ecstasy "Takeshi 69", e cinque pasticche di Max-F1, una "nuova, potente sostanza stupefacente". Le pasticche da un lato riportano la scritta "F1", mentre dall'altro la scritta "MAX".

L'uomo che deteneva la droga, un pregiudicato 46enne di Corato, è stato arrestato e, dopo la convalida, si trova ora detenuto agli arresti domiciliari. A seguito degli accertamenti tecnici fatti dai carabinieri dei laboratori per l'analisi di sostanze stupefacenti di Bari, "si è riscontrato - dicono i militari - che lo stupefacente 'Max' non era mai stato, sino ad ora, sequestrato sul territorio nazionale". (ANSA).