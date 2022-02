Droga: dosi nascoste in tubi fogna, 5 arresti nel Barese

(ANSA) - BARI, 03 FEB - Nascondevano la droga nei tubi di scarico dell'impianto fognario di una palazzina popolare nella zona 167 di Bitonto, nel Barese. I carabinieri hanno arrestato in flagranza per concorso in detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente cinque persone di età compresa tra i 18 e i 35 anni, tutte già note alle forze dell'ordine.

I militari hanno notato dei soggetti che stazionavano ai piedi di alcune palazzine, mentre altri si allontanavano in fretta. Hanno quindi circondato le palazzine di via Pertini e bloccare tre di loro, trovati in possesso di una radio ricetrasmittente con la quale, poco prima di essere bloccati, sarebbero riusciti a dare l'allarme al pusher di turno che avrebbe tentato la fuga, salendo le scale dell'edificio con un borsone nero a tracolla. I carabinieri sono riusciti a bloccarlo e, all'esito della perquisizione, hanno trovato, nel tubo di scarico di un bagno in ristrutturazione, 44 dosi di marijuana dal peso complessivo di 138 grammi e 7 dosi di cocaina del peso complessivo di 4 grammi, oltre a diversi involucri ormai privi del contenuto dissoltosi nelle acque reflue e a un'antenna di una radio ricetrasmittente. Sono stati inoltre sequestrati 915 euro in banconote di piccolo taglio e un manoscritto relativo alla contabilità dell'illecita attività di spaccio. (ANSA).