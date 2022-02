Terminato il restauro dei prospetti del castello di Monopoli

(ANSA) - MONOPOLI, 02 FEB - Si sono conclusi nei giorni scorsi i lavori di restauro dei prospetti del castello Carlo V di Monopoli (Bari). Le opere hanno riguardato il restauro delle superfici architettoniche attraverso il loro recupero assieme a quello del paramento lapideo dei prospetti che ha consentito di restituire una immagine delle evidenze storiche, delle tracce e dei materiali originari. Il castello è un contenitore culturale gestito dal Comune e anche una sede per celebrare matrimoni civili. E' costruito sulla striscia di terra più avanzata rispetto al mare e faceva parte del sistema di fortificazione costiera, voluto da Carlo V in Puglia.

"L'intervento - è riportato in una nota del Comune - si è concentrato sulle facciate sud-ovest e ovest-nord-ovest, che erano tra quelle maggiormente interessate da evidenti e problematici fenomeni di degrado, pregiudizievoli per la conservazione del bene storico-architettonico".

"Abbiamo finalmente liberato il prospetto nord del Castello Carlo V e lo abbiamo fatto nei tempi previsti, circa sei mesi, al fine di poter restituire il fascino del castello prima dell'inizio della primavera e della prossima stagione turistica", afferma il sindaco di Monopoli Angelo Annese.

(ANSA).