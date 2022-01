Droga, armi ed estorsioni, 11 arresti nel Brindisino

(ANSA) - BRINDISI, 31 GEN - Con l'accusa di associazione per delinquere finalizzata al traffico di droga, estorsioni e armi, i carabinieri di San Vito dei Normanni hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 9 persone.

In tutto sono 11 i destinatari della misura restrittiva di cui due residenti all'estero, in Germania. Il provvedimento, disposto dal gip di Lecce su richiesta della Direzione distrettuale antimafia, è stato emesso nei confronti di persone residenti a Brindisi e in provincia a Mesagne, Ostuni e San Pietro Vernotico. In tutto sono 30 gli indagati. (ANSA).