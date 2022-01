Calcio: Paganese-Bari 1-2

(ANSA) - BARI, 30 GEN - Il Bari consolida il primato nel girone C della Lega pro: i pugliesi hanno espugnato il campo della Paganese vincendo per 1-2 al termine di una gara piena di emozioni e occasioni da rete.

Maita e compagni hanno iniziato la partita di gran carriera e hanno segnato due gol nella prima mezz'ora (Antenucci su rigore all'11' e Mallamo al 27'), mentre Castaldo ha accorciato le distanze al 46'. Nel recupero della ripresa la Paganese ha avuto l'occasione per il pari: al 50' st Castaldo ha calciato un rigore (contestato dai baresi), ma il pallone è stato respinto dal palo.

Nel Bari ha esordito, titolare dal primo minuto, il centrocampista ex Frosinone Maiello. (ANSA).