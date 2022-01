Quirinale: Mattarella bis, la soddisfazione della Puglia

(ANSA) - BARI, 29 GEN - Il Mattarella bis al Quirinale soddisfa la politica pugliese di centrosinistra, dal presidente della Regione Michele Emiliano, tra i grandi elettori per la Presidenza della Repubblica e che oggi a Roma ha incontrato Sergio Mattarella con la delegazione dei presidenti di Regione, all'ex governatore Nichi Vendola, che però parla di "carisma che riluce nella notte della politica" e di "farsa finita", fino al sindaco di Bari e presidente Anci Antonio Decaro.

Per Emiliano la "comune convergenza sul presidente Mattarella non è, come qualcuno immagina, la sconfitta della politica, anzi. E' la sensazione che ci siano personalità e storie che riescono a tenere insieme anche punti di vista diversi, ideologie diverse. Questo rafforza la Repubblica. E' un momento importante che restituisce serenità al Paese intero, alla comunità istituzionale ma soprattutto alla gente".

Secondo Antonio Decaro, che interviene a nome dei sindaci d'Italia, "se il presidente Mattarella accettasse la richiesta per una rielezione sarebbe la conferma del suo altissimo senso dello Stato e lo considereremmo un altro atto di amore nei confronti del nostro Paese. Il presidente Mattarella è stato guida autorevole e gentile durante il suo mandato, ci ha insegnato il rigore e l'onore con cui si rappresentano le istituzioni. Ancor di più negli ultimi due anni, segnati dalla paura e dell'incertezza che hanno attraversato il Paese nella morsa della pandemia. Oggi sentiamo di poter dire che il nostro Paese non potrebbe essere in mani migliori". (ANSA).