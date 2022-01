Calcio: Bari, arriva il centrocampista Maiello

(ANSA) - BARI, 29 GEN - Ufficializzato un buon colpo di mercato per il Bari che rafforza la sua rosa per lo sprint verso la serie B: il ds Ciro Polito ha definito l'ingaggio del centrocampista Raffaele Maiello, classe 1991, dal Frosinone. Il giocatore arriva con la formula del prestito fino a giugno, con obbligo di riscatto in caso di promozione del club in serie B.

Maiello è stato convocato (avrà la maglia numero 17) per la gara di campionato del Bari in trasferta contro la Paganese.

L'ingaggio dell'ex Frosinone potrebbe favorire la cessione del regista Di Gennaro, che non ha brillato quando ha trovato spazio nel girone d'andata. (ANSA).