A Sanremo il Festival della Canzone Cristiana dal 3 febbraio

(ANSA) - BARI, 29 GEN - Si terrà a Sanremo dal 3 al 5 febbraio, in parallelo con le serate finali del più famoso 'Festival della canzone italiana', la prima edizione del Festival della Canzone Cristiana. La manifestazione si terrà nei tre pomeriggi dalle ore 14.30 alle ore 19.30, nell'Auditorium di Villa Santa Clotilde, Opera Don Orione di Sanremo. Lo rende noto l'emittente televisiva nazionale Padre Pio Tv che trasmetterà l'evento.

Il Festival, organizzato dal cantautore e direttore artistico Fabrizio Venturi, con il Patrocinio del Comune di Sanremo e della Diocesi di Ventimiglia-Sanremo, intende diffondere e far conoscere in Italia, in modo più approfondito, la canzone di ispirazione cristiana o Christian music, genere che canta il rendimento di grazie a Dio e la gioia della fede. Il Festival, che si svolge nella città dei Fiori, la quale, per la sua tradizione, più di ogni altra realtà, rappresenta l'Italia musicale, è dunque un'opportunità per immergersi in questo genere musicale, molto conosciuto e sviluppato in altri Paesi. Radio Vaticana - Vatican News è Media Ufficiale del Festival. Tra gli ospiti vi sono Giuseppe Cionfoli, Debora Vezzani, Padre Luca Arzenton, i Kantiere Kairòs, Max de Palma, Sefora Orefice, Don Michele Madonna, Capitano Ultimo (Sergio De Caprio), Diolovuole Band, Don Lino - Don Pasqualino di Dio, Bruno e Basta, Don Beppe - D-Beppe e il critico d'arte Vittorio Sgarbi che offrirà una lettura critica della canzone di ispirazione cristiana.

Fabrizio Venturi nella conduzione, oltre alla iena DJ Mitch di Radio 105, sarà affiancato dal presentatore e attore Gaetano Gennai, dalla conduttrice catanese Valentina Spampinato e dall'attrice teatrale Marta Bucciarelli. Il Produttore discografico Gianni Testa è il Presidente di Giuria. (ANSA).