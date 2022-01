Covid: in Puglia tasso occupazione Intensive risale al 13%

(ANSA) - BARI, 28 GEN - Resta fermo al 24% il tasso di occupazione dei posti letto nei reparti di Medicina Covid, mentre risale al 13% nelle Terapie intensive pugliesi. I dati sono, comunque, sotto le due soglie critiche fissate dal ministero per il passaggio in zona arancione, rispettivamente del 30 e 20%. Quindi la Puglia, in base a quanto emerge dal monitoraggio di Agenas, la prossima settimana confermerà la zona gialla. (ANSA).