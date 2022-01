Covid: in Puglia 8.117 nuovi casi e 9 morti

(ANSA) - BARI, 27 GEN - Oggi in Puglia sono 8.117 i nuovi positivi su 43.375 test eseguiti (indice di positività 18,7%).

Sono 9 i morti. I nuovi casi, ripartiti per provincia, sono così distribuiti: 2.522 in provincia di Bari; 863 in provincia di Bat; 841 in provincia di Brindisi; 1.235 in provincia di Foggia; 1.521 in provincia di Lecce; 1.005 in provincia di Taranto. Sono 67 i residenti fuori regione e 63 coloro per i quali la provincia di appartenenza è in corso di definizione. Delle 126.896 persone attualmente positive, 698 sono ricoverate in area non critica (ieri 685), 66 in terapia intensiva (ieri 61).

