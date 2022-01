Libri e musica,in rete le 29 biblioteche digitali del Barese

(ANSA) - BARI, 25 GEN - Un portale online per mettere in rete 29 biblioteche comunali di 26 città del territorio metropolitano di Bari e consentire la fruizione gratuita di più di riviste e quotidiani italiani e stranieri, e-book, film, musica, banche dati, contenuti per e-learning. E' MLOL, la Medialibrary online finanziata con 405 mila euro di fondi del Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Bari, nell'ambito del progetto "Terra di Bari Guest Card - Polo SBN Terra di Bari - Risorse Digitali in Rete".

"Dopo due anni durissimi, in cui la pandemia ha rischiato di travolgere la quotidianità di ciascuno di noi, scegliere di investire sulle biblioteche come luoghi di formazione e di crescita, oltre che di studio e socializzazione, è una scelta forte e qualificante. Questo è per noi il senso di una politica culturale accessibile e democratica" ha detto il sindaco Antonio Decaro. "Con questo finanziamento abbiamo reso le biblioteche comunali al passo con i tempi e in grado di offrire agli utenti servizi più innovativi e tecnologici, oltre che gratuiti" ha spiegato la consigliera metropolitana delegata alla Cultura, Ico, Biblioteca e Musei, Francesca Pietroforte.

Il programma degli interventi ha previsto anche la messa a disposizione delle dotazioni informatiche (pc multimediale, tablet, e-reader) e strumentali (wi-fi) per garantire una postazione di consultazione della piattaforma in ogni biblioteca, ma il servizio è accessibile da qualunque device: a scuola, a casa, in mobilità, tramite smartphone, tablet, pc. Le biblioteche, inoltre, condividono tutte le risorse digitali e l'utente può prendere in prestito un e-book acquistato da una qualsiasi delle 5.500 biblioteche italiane presenti nel circuito Mlol nel quale, dal 25 ottobre 2021, si sono iscritti 2.350 lettori. (ANSA).