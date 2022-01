Infastidito da spari picchia anziano cacciatore, arrestato

(ANSA) - BRINDISI, 25 GEN - Non sopportava il rumore degli spari del vicino di casa, un anziano cacciatore, e lo ha aggredito riducendolo in fin di vita. E' accaduto a San Michele Salentino (Brindisi) dove i carabinieri hanno sottoposto a un provvedimento di fermo disposto dalla Procura, un 53enne belga accusato di tentato omicidio pluriaggravato. La vittima del brutale pestaggio è un uomo di 83anni. L'anziano sarebbe stato picchiato con il suo stesso fucile, di cui l'aggressore si sarebbe impossessato. I fatti si sono verificati il 22 gennaio scorso nei pressi dell'abitazione del cacciatore che praticava attività venatoria nel podere di sua proprietà e, a quanto riscontrato, nel rispetto delle regole. L'indagato, che si trova ora in carcere, era subito stato sottoposto a interrogatorio dai carabinieri ma si era avvalso della facoltà di non rispondere.

Sono stati poi raccolti elementi che hanno portato all'emissione del fermo. L'83enne è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico ed è ricoverato in Terapia intensiva all'ospedale "Perrino" di Brindisi. E' in pericolo di vita. (ANSA).