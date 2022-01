Vaccini: nel Barese terza dose all'88% degli over 50

(ANSA) - BARI, 24 GEN - L'88% degli over 50 a Bari e provincia ha già ricevuto la terza dose, mentre nel target dai 12 anni in su la copertura vaccinale è del 77%. Nel Barese, la programmazione delle prime dosi direttamente nelle scuole è terminata, ma in questa fase le famiglie possono accedere alla vaccinazione prenotando o rivolgendosi al proprio pediatra di libera scelta. La campagna vaccinale per la popolazione pediatrica finora, con oltre 48mila somministrazioni eseguite dal 16 dicembre in poi, ha assicurato nella fascia di età 5-11 anni una copertura del 49% in provincia e del 53% a Bari città.

Mentre nel target 12-19 anni il 95% è coperto con prima dose in tutta la provincia e il 98 per cento a Bari città. (ANSA).