Incendio distrugge negozio fiori a Foggia, indaga la Polizia

(ANSA) - FOGGIA, 24 GEN - Un incendio ha distrutto ieri sera un negozio che vende fiori in via Manfredonia, nei pressi del cimitero di Foggia. Sono intervenuti i Vigili del fuoco per spegnere le fiamme che hanno completamente avvolto la piccola rivendita. Sull'accaduto sta indagando la polizia che, al momento, non esclude la natura dolosa del rogo. Sempre ieri sera, ma a Siponto, nel Foggiano, un incendio ha distrutto il bar di un lido balneare. (ANSA).