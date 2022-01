Covid: in Puglia occupazione posti letto Medicina sale a 24%

(ANSA) - BARI, 24 GEN - E' salita al 24% l'occupazione dei posti letto nei reparti di Medicina Covid della Puglia, regione che da oggi è in zona gialla. La soglia critica per il passaggio in zona arancione, invece, è fissata al 30%. I dati sono forniti dall'Agenas.

La Puglia, per quanto riguarda l'occupazione dei posti letto nei reparti di Medicina, resta comunque sotto la media nazionale che è pari al 30%. Nei reparti di Terapia intensiva, invece, l'indice di occupazione è pari al 14% contro una media italiana del 17%. (ANSA).