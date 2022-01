Calcio: Bari-Catania 3-3

(ANSA) - BARI, 23 GEN - Il Bari ha iniziato il 2022 pareggiando al San Nicola contro il Catania per 3-3 (davanti a 3500 spettatori). L'undici di Mignani continua a guidare la classifica del girone C della Lega pro con sette punti di vantaggio sul Monopoli.

I pugliesi sono apparsi in avvio molto imballati (anche per le assenze di Maita, Scavone e Bianco) e così gli etnei, grazie a buone trame di gioco offensive, sono passati in vantaggio al 17' su rigore con Moro (il penalty è stato concesso per fallo di Di Gennaro su Russini).

La reazione di Botta e compagni è stata immediata e il pari è giunto dopo due soli minuti con Antenucci, protagonista di una azione personale in area conclusa con una bordata sul primo palo (la marcatura è stata festeggiata mostrando una maglia con il numero 200, ovvero i gol siglati in carriera).

Il Catania ha proseguito a giocare forte di un approccio spavaldo e grazie al pressing su Di Gennaro ha costruito le premesse per il nuovo vantaggio con un contropiede di Greco, che si è involato e ha battuto Frattali (35'). Alla fine del primo tempo è uscito per infortunio il fantasista Botta.

Nella ripresa il Catania ha segnato il terzo gol con Biondi al 12' (dopo una prodezza di Frattali su oro), ma i pugliesi non si sono disuniti. Al 14' Cheddira ha conquistato un rigore e Antenucci lo ha trasformato rimettendo il Bari in partita. La squadra di Baldini però in contropiede ha sfiorato il poker prima con Moro e poi ancora con Biondi. Il pari è giunto con Cheddira che ha battuto Stancampiano su lancio di Celiento (27'). Nel finale D'Errico ha trascinato i compagni all'arrembaggio e con due conclusioni dalla distanza ha sfiorato il gol che avrebbe potuto consegnare al Bari una vittoria in rimonta. (ANSA).