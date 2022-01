ANSA-IL-PUNTO/COVID:Puglia in zona gialla,oggi altri 8.423 casi

(ANSA) - BARI, 21 GEN - Con il superamento delle soglie critiche di ricoveri sia in area non critica sia nelle terapie intensive, la Puglia da lunedì passerà in zona gialla. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, alla luce dei dati del monitoraggio settimanale, ha firmato una nuova ordinanza. La zona gialla prevede l'obbligo di mascherine all'aperto, che è già adottato in tutta Italia, anche in zona bianca, fino al 31 gennaio.

Nelle ultime 24 ore in Puglia sono stati accertati altri 8.423 nuovi contagi su 72.066 test (incidenza dell'11,7%) e 12 morti. Delle 133.218 persone attualmente positive 712 sono ricoverate in area non critica (ieri 691) e 67 in terapia intensiva (ieri 63). I pazienti ricoverati "per Covid, con un quadro clinico di media gravità - evidenzia la Federazione degli internisti ospedalieri (Fadoi) di Puglia - hanno una età compresa tra i 21 e i 40 anni, di cui oltre 60% non sono vaccinati". Secondo il presidente della Fadoi, Franco Mastroianni, "in Puglia c'è una quota del 20-30% di pazienti ricoverati con il Covid ma non per il Covid, capace di creare problemi gestionali e di determinare il rinvio di parecchi interventi chirurgici in elezione. Almeno un terzo dei pazienti ricoverati in area Covid in Puglia presenta patologie in cui sia associa la positività al virus, riscontrata solo occasionalmente, durante gli screening o al Pronto soccorso".

"La difficoltà maggiore - per Mastroianni - è rappresentata dai percorsi che tali pazienti seguono in ospedale per completare le cure (esami strumentali, interventi chirurgici) che inevitabilmente interferiscono con le procedure assistenziali dei pazienti non Covid".

I nuovi casi registrati oggi sono così distribuiti: in provincia di Bari 2.663, nella provincia Barletta-Andria-Trani 998, in quella di Brindisi 706, in quella di Foggia 1.307, nel Leccese 1.545 e nel Tarantino 1.102. Tra i residenti fuori regione ci sono 45 contagiati e per altri 57 la provincia è in via di definizione. Pur restando Bari la provincia con il maggior numero di casi, sono calati in maniera consistente i contagi nella settimana dal 10 al 16 gennaio, periodo in cui sono stati accertati 19mila nuovi casi, mentre la settimana precedente ne erano stati registrati 25.494. Secondo l'Asl Bari il tasso d'incidenza settimanale passa, quindi, da 2.072,3 casi per 100mila abitanti a 1.544,5: "Un primo segnale - sostiene l'Azienda sanitaria - di stabilizzazione dell'attuale fase pandemica". (ANSA).