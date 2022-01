Incendiata auto assessore comune nel Foggiano

(ANSA) - MONTE SANT'ANGELO, 20 GEN - Un attentato incendiario è stato compiuto la scorsa notte contro dell'automobile (una Bmv X3) di Generoso Rignanese, assessore al Bilancio del Comune di Monte Sant'Angelo (Foggia). L'auto era parcheggiata in via Valle Sant'Angelo ed è andata completamente distrutta. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri. Non è la prima volta che Rignanese subisce intimidazioni: nel 2019 venne ritrovata una busta contenente un teschio umano e pesanti minacce di morte rivolte a lui e al sindaco Pierpaolo D'Arienzo nella sede comunale di Macchia, frazione di Monte Sant'Angelo.

(ANSA).