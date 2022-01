Dieci furti d'auto in 8 mesi nel Barese,presa banda di ladri

(ANSA) - BARI, 19 GEN - Avrebbero rubato dieci macchine in otto mesi ad Acquaviva delle Fonti e Castellana Grotte, nel Barese, arrestati in flagranza dopo l'ultimo colpo, il 16 settembre 2021, dopo un inseguimento per 40 chilometri e lo schianto contro un albero, e ora sono tornati in cella per gli altri nove.

I carabinieri hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di tre bitontini di 42, 48 e 53 anni, due dei quali con precedenti specifici. La Procura di Bari contesta loro il furto aggravato di dieci auto e il tentato furto di altre due. I tre sono stati identificati grazie alle immagini di videosorveglianza estrapolate da un esercizio commerciale vicino al luogo del primo furto, che hanno consentito di individuare l'auto utilizzata dai ladri per i colpi, commessi sempre tra le 4 e le 6 del mattino. I tre erano stati già arrestati mesi fa dopo aver rubato una macchina a Gioia del Colle. In quella circostanza, due degli indagati avevano tentato la fuga a bordo del veicolo rubato e furono inseguiti per oltre 40 chilometri, fino a raggiungere la strada provinciale 90 Sannicandro-Bitetto dove, a causa della forte velocità, avevano perso il controllo del mezzo, andandosi a schiantare contro un albero di ulivo lungo ciglio stradale. Il terzo complice, con funzioni di palo, era stato sorpreso a bordo dell'utilitaria nera utilizzata per i colpi. (ANSA).