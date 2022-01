Droga: sequestrati 25 kg di eroina nel Barese, un arresto

(ANSA) - BARI, 12 GEN - Nascondeva nel bagagliaio dell'auto e nel garage di casa 25 chili di eroina. Un 34enne di Noicattaro, nel Barese, è stato arrestato in flagranza dai carabinieri per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Durante un controllo sulla Provinciale 111, i militari hanno fermato un'auto e, all'esito della perquisizione del mezzo, hanno trovato un grosso involucro in cellophane con all'interno 24 panetti, contenenti 12 kg di eroina. La perquisizione è stata poi estesa al domicilio del 34enne, dove, con un'unità cinofila, i carabinieri hanno trovato ulteriori 26 confezioni di eroina, per un totale di 13 kg, nascosti all'interno del garage. Sempre nell'abitazione, è stato rinvenuto il materiale necessario per il taglio e il confezionamento dello stupefacente.

Il 34enne, arrestato in flagranza, è stato trasferito nel carcere di Brindisi. (ANSA).