Vaccini: in Puglia oltre 284mila non ancora immunizzati

(ANSA) - BARI, 08 GEN - Sono 284.690 i pugliesi dai 12 anni in su non ancora vaccinati contro il Covid, secondo l'ultima rilevazione del ministero della Salute. Nell'ultima settimana sono state fatte circa 8mila prime dosi, duemila in più rispetto alla settimana precedente. Il maggior numero di non vaccinati è nella fascia 40-49 anni, sono 58.420; segue la fascia 30-39 anni con 57.899 non vaccinati; poi 50-59 anni con 52.825. (ANSA).