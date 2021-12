Vaccini: a Bari 20% 5-11enni ha già ricevuto prima dose

(ANSA) - BARI, 31 DIC - Il 20 per cento dei bambini di Bari città è già vaccinato con prima dose con una copertura che stacca di 12 punti la media italiana, all'8,22%. Il dato emerge dal sistema di raccolta flussi del controllo di gestione della Asl di Bari. Fino al 30 dicembre sono state assicurate in tutta la provincia 11.781 prime dosi per la fascia di età 5-11 anni, con una copertura complessiva del 15%.

"Il risultato raggiunto finora sulle vaccinazioni dei bambini a meno di due settimane dall'inizio della campagna vaccinale pediatrica è al di sopra di ogni aspettativa - commenta il direttore generale della Asl di Bari, Antonio Sanguedolce - ed è un segnale di estrema fiducia che le famiglie hanno nei confronti del servizio sanitario pubblico. Ha funzionato la sinergia con l'ufficio scolastico provinciale e i dirigenti dei singoli istituti. Le richieste sono tantissime da parte dei genitori e questo fa ben sperare anche per il futuro, in tema di attenzione alla protezione dei più piccoli".

In aggiunta alla programmazione scuola per scuola, la Asl è pronta con le agende di prenotazione per dare la possibilità alle famiglie, a partire dal 3 gennaio, di fissare la data del vaccino per i propri figli, con giornate e orari prestabiliti.

(ANSA).