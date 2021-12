Covid: Gimbe, forte incremento contagi in Puglia, +94,9%

(ANSA) - BARI, 30 DIC - Nell'ultima settimana monitorata dalla fondazione Gimbe, quella dal 22 al 28 dicembre, in Puglia c'è stato un incremento notevole di contagi Covid-19, pari al 94,9% rispetto a sette giorni prima, oltre l'incremento nazionale (+80,7%). I casi attualmente positivi per 100.000 abitanti sono schizzati a 351, ma resta sotto soglia di saturazione l'occupazione dei posti letto in area medica, pari al 7%, e in terapia intensiva, 5%. La provincia con il maggior numero di contagi ogni 100mila abitanti è quella di Brindisi, 281, segue Lecce con 221, poi Bari con 214, Foggia 181, Bat 156 e Taranto con 115. (ANSA).