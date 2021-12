Appalti truccati: torna libero ex dg Policlinico Foggia

(ANSA) - BARI, 30 DIC - Torna libero Vitangelo Dattoli, l'ex direttore generale del Policlinico Riuniti di Foggia, agli arresti domiciliari dallo scorso 13 dicembre nell'ambito di un'inchiesta della Procura di Foggia su presunti episodi di turbativa d'asta relativi ad una gara d'appalto per il sevizio aereo di trasporto organi ed equipe medica. Lo ha deciso il Tribunale del Riesame di Bari, accogliendo il ricorso dell'avvocato Antonio La Scala, difensore di Dattoli. "Siamo soddisfatti che sia la Procura sia i giudici del Riesame abbiano ritenuto non esserci esigenze cautelari" ha commentato l'avvocato La Scala. Nel provvedimento, infatti, i giudici spiegano di aver annullato la misura "per carenza di esigenze cautelari attuali".

"Sotto il profilo delle indagini - ha aggiunto il legale - la difesa stessa chiederà un approfondimento al pm per chiarire eventuali dubbi che la Procura ha avuto durante le investigazioni". (ANSA).