ANSA-IL-PUNTO/COVID: in Puglia +95% contagi in sette giorni

(ANSA) - BARI, 30 DIC - In Puglia si registra un incremento dei contagi Covid del 95% in sette giorni, dal 22 al 28 dicembre, l'ultima settimana monitorata dalla fondazione Gimbe.

Inoltre i casi attualmente positivi per 100.000 abitanti schizzano a 351. Restano sotto soglia di saturazione le percentuali di occupazione dei posti letto in area medica, pari al 7%, e in terapia intensiva, al 5%. Nelle rianimazioni ci sarebbero soprattutto i non vaccinati: il 65% dei pazienti ricoverati nelle rianimazioni del Policlinico di Bari, ad esempio, sono 'no vax'. "Non hanno quello scudo - spiega il Policlinico in un post - che consente di difendersi dalle più gravi conseguenze del Covid. I 'no vax' ricoverati nelle rianimazioni del Policlinico di Bari hanno un'età media di 55 anni, il più piccolo ha 39 anni e il più anziano 73 anni. I vaccinati, invece, hanno un'età media di 70 anni, con un range di età compreso tra 63 e 81 anni".

Nell ultime 24 ore, su 93.009 test eseguiti in Puglia, sono 4.200 le persone risultate positive, un record assoluto di contagi in un giorno, con un tasso di positività del 4,5%, in aumento rispetto al 3,9% di ieri. Si registrano, inoltre, sei decessi. Al momento sono 19.740 le persone positive nella regione, 241 quelle ricoverate in area non critica (38 in più di ieri), 30 in terapia intensiva (6 in più di ieri). Nonostante questi numeri, anche tra i sanitari pugliesi ci sono 'no vax' e l'ordine della provincia di Foggia ha sospeso 63 medici che non si sono vaccinati. Si registra invece una copertura del 10,2% del target complessivo in età pediatrica, tra 5 e 11 anni: in Puglia ci sono circa 240mila i bimbi in questa fascia d'età e quindi circa 24mila sono stati già vaccinati. Vanno bene anche le somministrazioni delle terze dosi: il 62% degli over 12 ha ricevuto il richiamo, oltre tre punti percentuali in più rispetto alla media nazionale ferma al 58,9%. La popolazione pugliese che ha completato il ciclo vaccinale primario è pari all'80,6% (media nazionale 78,1%) a cui si somma un ulteriore 3,2% che ha ricevuto la prima dose. (ANSA).