Botti illegale nel Barese,sequestrati 53 petardi e 2 denunce

(ANSA) - BARI, 29 DIC - I carabinieri hanno sequestrato nel Barese 53 petardi e denunciato due persone. In particolare a Molfetta, durante una perquisizione domiciliare a casa di un sorvegliato speciale, i militari hanno sequestrato 25 petardi di grosse dimensioni e una batteria seriale di fuochi d'artificio, tutti privi del marchio CE e non di libera vendita. L'uomo, oltre ad essere denunciato per la violazione degli obblighi della sorveglianza speciale, è stato deferito per detenzione di esplosivo il cui possesso e maneggio necessita di specifiche autorizzazioni amministrative, non da lui detenute.

A Bitetto, nella centralissima via Beato Giacomo, i carabinieri hanno udito una forte esplosione. Scesi immediatamente dalle auto sono riusciti a bloccare un giovane, trovato in possesso di 28 petardi vietati, di 5 dosi di cocaina, 155 euro in contanti e, in casa, di un bilancino di precisione. La droga, il bilancino, i soldi e il materiale esplodente sono stati sottoposti a sequestro e il giovane è stato denunciato. (ANSA).