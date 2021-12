ANSA-IL-PUNTO/COVID:Puglia,positivi raddoppiati in 7 giorni

(ANSA) - BARI, 29 DIC - In una settimana in Puglia i cittadini positivi al Covid sono raddoppiati: dai poco più di 8 mila del 22 dicembre, agli oltre 16 mila di oggi. Quasi raddoppiato, nello stesso arco temporale, è anche il tasso di positività, dal 2,5 al 4%. A tale impennata di contagi, non corrisponde per fortuna un aumento delle ospedalizzazioni, con i ricoveri in lieve incremento di giorno in giorno (oggi 203 in area non critica e 24 in terapia intensiva). E' quanto emerge dall'analisi dei dati sull'andamento della pandemia in Puglia.

Nel dettaglio, su 73.314 test eseguiti oggi in Puglia, sono 2.885 le persone risultate positive al Covid, record assoluto da inizio pandemia, un terzo delle quali nella sola provincia di Bari (926) e ben 630 in Salento, se si considera il caso del Comune di Copertino che, da solo, conta attualmente 410 positivi, in gran parte dovuti feste natalizie organizzate da studenti. La variante "omicron si diffonde a macchia d'olio" lancia l'allarme la sindaca della cittadina salentina, evidenziando che i casi riguardano soprattutto la fascia d'età tra 17 e 27 anni. Nelle ultime 24 ore si sono registrati, inoltre, sette decessi. Complessivamente, dall'inizio dell'emergenza sanitaria, sono 299.150 i pugliesi contagiati dal Covid (16.035 gli attualmente positivi) e 6.962 i decessi.

Nelle ultime settimane la gran parte dei contagi si sono registrati tra i bambini. Lo conferma anche il monitoraggio fornito dal team Covid scuole dell'Epidemic Intelligence center della Asl di Bari, che nei sette giorni dal 20 al 26 dicembre ha accertato 162 casi Covid che riguardano 147 studenti e 15 operatori: 71 nelle scuole primarie, (65 alunni e 6 personale scolastico), 39 nelle scuole secondarie di secondo grado (37 alunni e 2 personale scolastico), 36 nelle scuole secondarie di primo grado (34 alunni e 2 personale scolastico), e infine 16 nelle scuole dell'infanzia (14 alunni e 2 personale scolastico).

"Sono 39 finora le classi per le quali è stato necessario adottare il provvedimento di quarantena - spiega Severina Cavalli, coordinatrice del gruppo operativo scuole dell'Eic - , il numero più elevato di infezioni tra gli studenti è stato tracciato ancora una volta nella scuola primaria per lo più riferibili alla popolazione pediatrica 5- 11 anni che ha avuto accesso alla vaccinazione da poche settimane".

Sul piano della campagna vaccinale, sono 3.163.617 i pugliesi che hanno completato il primo ciclo, pari al 88,57% della popolazione over 12, contro una media nazionale dell'85,74%. Di questi, 1.346.938 hanno già ricevuto la terza dose. (ANSA).