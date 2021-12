Covid:in Puglia 2.620 bimbi contagiati e guariti in sei mesi

(ANSA) - BARI, 28 DIC - Negli ultimi sei mesi in Puglia hanno contratto e sono guariti dal Covid 2.620 bambini dai 5 agli 11 anni: è la fascia di età con il maggior numero di infettati dal virus nel secondo semestre del 2021. Seguono le fasce 12-19 anni con 2.038 casi (ammalati e guariti) e 20-29 anni con 1.782 contagi (ammalati e guariti). E' quanto si legge nel report del ministero della Salute. La copertura vaccinale, invece, ha limitato i contagi nella popolazione più anziana, in particolare dai 60 anni in su dove in Puglia si registra una adesione alla campagna quasi totale. (ANSA).