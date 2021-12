Migranti: in 74 sbarcano in Salento,secondo arrivo in 24 ore

(ANSA) - LECCE, 25 DIC - Secondo arrivo di migranti in Salento in 24 ore. Questo pomeriggio a Santa Maria di Leuca (Lecce) è giunta un'imbarcazione a vela con 74 persone a bordo, di cui 25 minorenni non accompagnati e tre donne. Sono in prevalenza afghani.

La barca è stata intercettata dalla Guardia di finanza nel Capo di Leuca. Tra i migranti i finanzieri hanno individuato anche due presunti scafisti. A terra i soccorsi sono affidati ai volontari della Croce Rossa e della Caritas. A quanto si apprende tutti starebbero in buoni condizioni di salute.

Ultimate le operazioni di identificazione, saranno portati nel centro di accoglienza Don Tonino Bello di Otranto. Ieri pomeriggio, sempre a Santa Maria di Leuca, erano sbarcati altri 154 migranti. (ANSA).