Covid: in Puglia 664 nuovi casi (1,4% test) e un morto

(ANSA) - BARI, 24 DIC - Oggi in Puglia sono stati individuati 664 nuovi casi (1,4% dei 45.548 test) e un morto. Rispetto a ieri si è dimezzata l'incidenza dei nuovi positivi sul numero dei test.

I nuovi casi sono stati individuati nelle province di Bari (283), Barletta-Andria-Trani (29), Brindisi (85), Foggia (51), Lecce (157), Taranto (46). Altri 11 casi riguardano residenti fuori regione e per altri due la provincia di appartenenza è in corso di definizione.

Delle 9.469 persone attualmente positive 168 persone sono ricoverate in area non critica e 27 in terapia intensiva.

