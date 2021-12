Covid: +38,6% casi a Bari e provincia in una settimana

(ANSA) - BARI, 24 DIC - I nuovi casi positivi al Coronavirus risultano in crescita del 38,6%, a Bari e in provincia, nella settimana dal 13 al 19 dicembre. Il tasso settimanale passa a 81,1 per 100mila abitanti, rispetto al 58,5 della precedente rilevazione, con conferme di crescita anche nelle ultime ore. Il tasso calcolato al 23 dicembre, infatti, è già a quota 122 per 100mila abitanti. L'aumentata circolazione del virus - informa la Asl - investe tutta l'area metropolitana di Bari, con solo 10 Comuni che registrano un valore di nuove positività più contenuto, tra zero e cinque casi.

La campagna anti-Covid continua ad un ritmo sostenuto, circa 86mila dosi di vaccino settimanali. Su complessive 2 milioni e 407.051 dosi somministrate, il totale dei richiami eseguiti ammonta a 373.592. Le coperture con almeno la prima dose (92%) e con ciclo completo (91%) sono molto forti in tutta la popolazione vaccinabile con più di 12 anni. I residenti a Bari e in provincia che hanno ricevuto almeno una dose di vaccino sono 1 milione e 23.513, mentre quelli che hanno completato il ciclo sono 1 milione e 9.011. In netta crescita le coperture con dose "booster" riservate alla popolazione over 18 con ciclo completato da almeno 5 mesi: è vaccinato con tre dosi il 59,3% dei residenti dell'intera provincia e il 64,2% nella sola città di Bari. Percentuali particolarmente alte tra gli over 50, già protetti al 67,4% (71,3% a Bari città), e soprattutto nella fascia degli ultraottantenni, con l'82,8% che ha fatto il richiamo (85% nel capoluogo).

A buon punto anche la vaccinazione della fascia d'età pediatrica, bambine e bambini dai 5 agli 11 anni. In sette giorni, sono 4.954 i piccoli che hanno ricevuto il vaccino. La capacità di somministrazione, inoltre, è destinata ad aumentare ulteriormente con l'ingresso in campo dei pediatri di libera scelta. (ANSA).