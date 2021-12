Covid: in Puglia 1.134 nuovi casi (2,8% test) e due morti

(ANSA) - BARI, 23 DIC - Oggi in Puglia si registrano 1.134 nuovi casi di contagi da Coronavirus (2,8% dei 40.705 test) e due morti. Il numero dei positivi aumenta dunque a fronte di una maggiore ricerca del virus, pertanto da alcuni giorni il tasso di positività oscilla sempre attorno alla stessa percentuale.

Come sempre la maggioranza dei casi si registra in provincia di Bari (354); seguono le province di Lecce (223), Foggia (158), Brindisi (147), Barletta-Andria-Trani (136) e Taranto (87). Sono riconducibili a persone residenti fuori regione altri 23 casi, mentre per altri sei la provincia di appartenenza è in definizione.

Delle 9.004 persone attualmente positive 166 sono ricoverate in area non critica (ieri erano 171) e 26 in terapia intensiva (25 ieri). (ANSA).