Covid: Gimbe, aumento contagi Puglia, +57,6% in sette giorni

(ANSA) - BARI, 23 DIC - Aumentano i contagi in Puglia, nella settimana dal 15 al 21 dicembre, secondo la rilevazione della fondazione Gimbe, c'è stato un incremento del 57,6% rispetto a sette giorni prima. In peggioramento l'indice dei casi attualmente positivi per 100.000 abitanti, salito a 195; nonostante tutto negli ospedali resta sotto soglia di saturazione l'occupazione dei posti letto in area medica, pari al 6%, e in terapia intensiva, 4%. (ANSA).