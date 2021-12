Capodanno: concerto Bari si sposta dalla piazza al Petruzzelli

(ANSA) - BARI, 23 DIC - L'evento musicale che si terrà a Bari la notte di Capodanno, inizialmente previsto in piazza della Libertà dove è in allestimento una arena con 2.500 posti a sedere, si sposterà nel teatro Petruzzelli. Lo rende noto il sindaco di Bari, Antonio Decaro. "Pur non rientrando tra gli eventi soggetti alle nuove restrizioni per le modalità operative con cui si sarebbe svolto lo spettacolo - dichiara Decaro -, ho condiviso con gli organizzatori l'opportunità di trasferire la messa in onda del grande show di Canale 5 sul palco del più importante teatro di Bari".

Quindi lo spettacolo televisivo, organizzato da Canale 5 in collaborazione con le radio Mediaset e Radio Norba, sarà trasmesso dal palco del Petruzzelli e non dalla piazza. Per la partecipazione della cittadinanza all'evento saranno però previste le medesime modalità, come da ultime disposizioni del Ministero della Salute. (ANSA).