ANSA-IL-PUNTO/COVID: Puglia,in una settimana +57,6% contagi

(ANSA) - BARI, 23 DIC - Nell'ultima settimana in Puglia i contagi Covid sono aumentati del 57,6% rispetto ai sette giorni precedenti. Lo rivela il monitoraggio della fondazione Gimbe con riferimento al periodo tra il 15 e il 21 dicembre.

Contestualmente sale a 195 l'indice dei casi attualmente positivi per 100.000 abitanti, ma non peggiora la situazione negli ospedali, con l'occupazione dei posti letto in area medica, pari al 6%, e in terapia intensiva, 4%, ancora sotto soglia di saturazione. Analizzando i dati di ieri, si evince un tasso di positività costante, al 2,8%, con 1.134 nuovi casi sui 40.705 test effettuati. Nelle 24 ore si registrano anche due decessi. Delle 9.004 persone attualmente positive in Puglia 166 sono ricoverate in area non critica (ieri erano 171) e 26 in terapia intensiva (25 ieri).

"Con l'espandersi della variante Omicron c'è la certezza che aumenta paurosamente la possibilità di infettarsi" scrive sui social il professore Pierluigi Lopalco, epidemiologo ex assessore pugliese alla Salute, per invitare gli indecisi a vaccinarsi contro il Covid.

Sul fronte della campagna vaccinale è ancora la fondazione Gimbe ha rilevare che il 54,2% della popolazione pugliese over 12 ha già ricevuto anche la terza dose, oltre la media italiana che si ferma al 51,2% e l'83,3% ha una o due dosi, il 5,07% di questi sono bambini tra i 5 e gli 11 anni, secondo regione in Italia dopo la Lombardia. "La tendenza dimostra, ancora una volta, la fiducia nel vaccino e l'attenzione dei pugliesi" evidenzia la Regione.

Per limitare la diffusione dei contagi mentre la campagna vaccinale accelera, le istituzione stanno prendendo nuovi provvedimenti, a partire dagli eventi per le festività natalizie. Il concerto di Capodanno di Bari, per esempio, inizialmente previsto in piazza della Libertà dove è in allestimento da alcuni giorni una arena con 2.500 posti a sedere, si sposterà nel teatro Petruzzelli. (ANSA).