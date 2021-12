Sanità: cardinale Parolin inaugura reparti ospedale San Pio

(ANSA) - SAN GIOVANNI ROTONDO (FOGGIA), 22 DIC - "La Santa Sede alla quale Padre Pio ha donato il suo ospedale, quindi come proprietà, è in continuo contatto con il consiglio di amministrazione e con tutta la dirigenza dell'ospedale Casa Sollievo della Sofferenza. Siamo consapevoli delle sofferenze economiche che hanno interessato un po' tutti in questo periodo di Covid e cerchiamo nei limiti del possibile di venire incontro e dare risposta". Lo ha detto poco fa a San Giovanni Rotondo (Foggia) il segretario di Stato della Santa Sede, cardinale Pietro Parolin, che in mattinata ha inaugurato tre nuovi reparti dell'ospedale voluto da San Pio: l'Osservazione breve Intensiva Obi del pronto soccorso, la Geriatria sub intensiva e l'Unità di terapia intensiva ematologica. Parolin ha poi auspicato che "questa realtà, che ha un grande passato, possa avere anche un grande futuro e possa continuare a svolgere la sua opera a sollievo della sofferenza dei malati". Alla cerimonia è intervenuto anche il governatore pugliese Michele Emiliano. "È iniziata la rivoluzione di Casa Sollievo della Sofferenza - ha evidenziato il presidente della Regione - perché stiamo, insieme, adeguando la struttura alle nuove normative quindi si ricomincia davvero attaccando tutti i punti di crisi e trasformandoli in punti di forza". "Casa Sollievo - ha proseguito - è l'identità stessa della sanità pugliese che ovviamente ha tanti altri ospedali di buona qualità ma San Giovanni Rotondo ha quell'arma speciale che Padre Pio ci ha messo a disposizione per dare maggiore conforto, prestigio e devo dire anche per attrarre un po' di mobilità passiva perché questo è uno degli ospedali che viene raggiunto anche da pazienti di tutta Italia". (ANSA).