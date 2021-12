Salute: in Puglia 2021 record trapianti, 120 in Policlinico Bari

(ANSA) - BARI, 22 DIC - Anno record per i trapianti d'organo in Puglia. Sono stati 120 i trapianti eseguiti dal 1 gennaio al 22 dicembre 2021. Record assoluto dall'istituzione del Centro regionale trapianti nel 1992, raggiunto in periodo di pandemia.

A causa del Covid, nel 2020 il numero di trapianti si era fermato a 84, ma i dati di quest'anno sono superiori anche a quelli del 2019, quando furono eseguiti nella regione 103 trapianti. In dettaglio sono stati eseguiti 37 trapianti di fegato, anche qui record assoluto in Puglia, 9 trapianti di cuore, 40 trapianti di rene singolo, 15 di rene doppio e 19 trapianti di rene da vivente. L'obiettivo per il 2022 è attivare il programma di trapianti da donatore a cuore fermo.

"Grazie alla struttura realizzata in Fiera" per i pazienti Covid, "ancora una volta il Policlinico ha battuto un record - ha evidenziato il dg del Policlinico di Bari Giovanni Migliore - , siamo riusciti ad effettuare 120 trapianti, il 20% in più di quelli effettuato nel periodo no-Covid. Un risultato straordinario" ha detto Migliore, ricordando che "quello dei trapianti è un indicatore di buon funzionamento del sistema sanitario e di fiducia dei cittadini". "E' stato l'anno dei record ma anche della solidarietà pugliese - ha aggiunto il professor Loreto Gesualdo, coordinatore del Centro Regionale Trapianti - . Abbiamo registrato la più bassa percentuale di opposizione, il 34%, che si avvicina alla media nazionale, mai raggiunta in Puglia negli anni scorsi". Sono stati infatti 52 i donatori in Puglia (nel 2019 erano stati 40 con il 41% di opposizione). A questo proposito il rettore Uniba, Stefano Bronzini, ha evidenziato l'importanza di "sensibilizzare alla cultura del dono", ricordando che è possibile esprimere la propria volontà alla donazione anche in Comune al momento del rinnovo della carta di identità. (ANSA).